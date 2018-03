C’est parti pour la collection Panini consacrée au Mondial 2018

Tweet on Twitter

Panini a annoncé ce mardi le lancement de sa collection officielle d’autocollants consacrée à la Coupe du monde de football 2018 en Russie.

Panini crée des albums d’autocollants dédiés à la Coupe du monde de football depuis 1970.

L’album 2018 comprendra « encore davantage de figurines consacrées aux 32 fédérations qualifiées: 18 joueurs par équipe, des portraits en buste avec tous les détails de leur carrière – leur rôle dans l’équipe, des données personnelles, leurs présences en équipe nationale, leur situation dans leur club actuel. À cela s’ajoutent encore la photo de l’équipe et le logo. »

L’album consacre également une section aux légendes du football et de la Coupe du monde. La collection comprend en outre « un nombre plus important d’autocollants exclusifs holographiques dédiés aux marques officielles de la FIFA, aux badges des fédérations et aux grandes heures de la légende », a précisé Panini.