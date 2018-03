Septante personnes tués par le terrorisme en Europe en 2017

Le terrorisme a fait septante victimes en Europe l’année dernière, selon le Black and White Paper on Terrorism in Europe.

L’année 2017 s’est révélée moins meurtrière que 2016 et 2015. L’an dernier, 70 personnes ont été tuées dans des attentats en Europe, tandis que 18 Européens sont morts en raison d’actes terroristes perpétrés dans le reste du monde.

L’attentat le plus sanglant de 2017 sur le continent a eu lieu à Manchester, lors d’un concert d’Ariana Grande le 22 mai. Vingt-deux personnes y ont perdu la vie, tandis que 166 autres ont été blessées. Les attaques du 17 et 18 août en Catalogne ont quant à elles fait 16 morts et 140 blessés. Le rapport souligne que le nombre de victimes aurait pu être bien plus important vu les plans initiaux des djihadistes.

Pas moins de 256 personnes étaient décédées dans des violences terroristes en Europe en 2016, année notamment marquée par les attentats de Nice et de Bruxelles. En 2015, 151 personnes avaient péri, dont la grande majorité dans les attentats perpétrés à Paris le 13 novembre (130 morts).