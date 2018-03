Réduire les inégalités entre les sexes, essentiel pour le développement

Le fossé entre les sexes se résorbe, mais ne disparaît pas. Malgré les progrès réalisés à de nombreux égards, les inégalités genrées perdurent, tous domaines et pays confondus. Bon élève en la matière, la Belgique peine pourtant à rectifier ses lacunes.

Il n’y a pas de sexe faible: tel est le message qu’entendent rappeler les Objectifs de développement durables (SDG). Entre autres objectifs, ils souhaitent voir s’accélérer l’autonomisation des femmes et la promotion de l’égalité. En pariant sur la sensibilisation aux discriminations envers les femmes et les filles et en luttant contre leur propagation de façon préventive, les SDG comptent faire comprendre que l’égalité entre les sexes constitue un droit humain fondamental, et que celui-ci aura des conséquences positives en matière de développement.

Depuis que le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a fait de cette égalité l’une de ses priorités dans les années 2000, des progrès significatifs ont été accomplis. Ils concernent tant dans l’éducation que le monde du travail. Alors que la scolarisation des filles a progressé et que la plupart des régions frôlent la parité filles-garçons dans l’enseignement primaire, quelque 41% des travailleurs rémunérés (hors agriculture) sont désormais des femmes. Un chiffre en hausse au regard des 35% en 1990.

Des inégalités persistantes

Malgré ces progrès, la discrimination entre les sexes perdure, dans plusieurs domaines et dans plusieurs pays. Exploitations et violences sexuelles, accès à l’enseignement ou au marché du travail, répartition inégale du travail domestique, espérance de vie, analphabétisme… Dans la sphère privée comme professionnelle, les femmes endurent encore des violences de toutes formes. Dès lors, garantir leurs droits sociaux, économiques ou institutionnels reste une condition sine qua non à l’amélioration de la condition des femmes aux quatre coins du globe.

Certes, la Belgique prend de nombreuses mesures pour éradiquer les différences. Mais le pays n’est pas exempt de tout reproche. Le fossé entre hommes et femmes ne se résorbe pas sous tous les prismes. La lutte contre la discrimination à l’emploi, et particulièrement à la rémunération, s’essouffle. La Belgique est sur la bonne voie, mais elle doit prendre plus de mesures pour assurer une égalité économique. Il lui revient également de maintenir ses efforts pour augmenter la représentation féminine dans les organes gouvernementaux ou dans des fonctions à haut pouvoir décisionnel. Rappelons qu’en Belgique, à fonction identique au sein la même entreprise, l’écart salarial annuel moyen entre les sexes oscille entre 22 et 20%, selon les sources.