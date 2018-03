Une étude de Lockheed Martin indique que la durée de vie des F-16 peut être prolongée de six ans, contrairement à ce qui a toujours été dit par la Défense qui a entrepris de les remplacer, rapportent mardi La Libre Belgique, La Dernière Heure et le Standaard.

La firme américaine Lockheed Martin a remis le 26 avril 2017 à la Défense l’étude en question, consultée par le PS et sp.a. Cette étude répond à une demande spécifique de la force aérienne belge, écrivent les quotidiens.

On y lit que « l’avion moyen peut voler au ­delà des 8.000 [heures de vol]. (…) En moyenne, l’avion peut rester en service pendant six ans de plus ». Cela signifie que les F­-16 peuvent être retirés de la circulation, non pas à partir de 2023, mais à partir de 2029. Soit au moment où ils avoisineront les 9.500 heures de vol.

« Engagement budgétaire colossal »

Le gouvernement a enclenché une longue procédure de remplacement des F­-16 parce que ceux­-ci arriveront normalement en fin de vie entre 2023 et 2029, au moment où ils atteindront les huit mille heures de vol, qui représentent une durée du vie théorique.

Selon le PS, le coût de la prolongation serait limité à 1 milliard d’euros.

« La situation budgétaire de la Belgique est très problématique », commente Ahmed Laaouej, le chef du groupe PS à la Chambre. « Dans ce contexte, la question du remplacement des F-16 est épineuse parce que c’est un engagement budgétaire colossal. Le remplacement a un coût facial de 3,6 milliards d’euros. Mais si on prend en compte l’ensemble des coûts du programme, il reviendra à 15 milliards d’euros sur quarante ans. Le PS appelle à la prudence parce qu’on sait que quand le gouvernement a besoin d’argent il va le chercher dans les services publics et prend le budget de la sécurité sociale comme un tiroir-caisse. » Le PS et le sp.a demandent de suspendre la procédure de remplacement des F-16 et d’envisager sérieusement leur prolongation.