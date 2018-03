Le 5e volet d’Indiana Jones sera tourné en 2019

Tweet on Twitter

Steven Spielberg vient d’annoncer la date du tournage du prochain « Indiana Jones 5 », prévu pour avril 2019, lors de la cérémonie des Rakuten TV Empire Awards.

Il l’a enfin confirmé. Le réalisateur Steven Spielberg vient d’annoncer officiellement qu’il tournera la suite des aventures d’Indiana Jones en avril 2019. C’est après avoir accepté un prix spécial que le réalisateur de « Ready Player One » a lâché cette nouvelle tant attendue des fans de la saga : « C’est toujours un plaisir de revenir au Royaume-Uni et de travailler avec autant de talents. Les acteurs, les équipes, tous ceux qui m’ont aidé à réaliser mes films ici et qui continueront à m’aider lorsque je reviendrai en avril 2019 pour tourner le cinquième opus de la saga ‘Indiana Jones’« .

L’acteur Harrison Ford reprendra donc le fouet de l’aventurier archéologue pour ce cinquième volet des aventures d’Indiana Jones dont la date est déjà prévue pour le 8 juillet 2020 dans les salles françaises et deux jours plus tard aux Etats-Unis.