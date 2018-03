En France, le burger détrône le traditionnel sandwich jambon-beurre

Les ventes de burger, présent désormais sur la carte de 85% des restaurants, dépassent pour la première fois en 2017 en France les ventes du traditionnel jambon-beurre.

« Cela fait trois ans qu’on parle d’euphorie, de folie pour le burger. Et là cette année on ne sait plus comment qualifier cet effet compresseur, c’est de l’hystérie: on enregistre pour 2017 1,460 milliards d’unités vendues, en croissance de 9%, une croissance phénoménale« , constate Bernard Boutboul, directeur du cabinet Gira Conseil. Le cabinet publie chaque année ce bilan à l’occasion du salon « sandwich & snack show », qui se tiendra les 4 et 5 avril Porte de Versailles à Paris.

En 2016, « le burger et le jambon-beurre était au coude à coude mais pour la première fois, en 2017, le premier passe largement devant le second et tout ça est emmené par le service à table« , précise M. Boutboul. Le burger a, selon M. Boutboul, cet atout « de réunir quatre produits que l’on consomme énormément en France: le pain, la viande, le fromage et la frite« , avance-t-il pour expliquer cette « hystérie« .

La restauration rapide « ne vend que 30% des burgers, le service à table fait en 2017 un raz-de marrée avec 70%. On se demande si le burger n’est pas en train de remplacer en France le fameux steak-frites?« , s’interroge M. Boutboul.