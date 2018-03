Facebook: les autorités de l’UE s’inquiètent de l’affaire Cambridge Analytica

Tweet on Twitter

Les autorités chargées de la protection des données dans l’UE se sont saisies de l’affaire Cambridge Analytica, cette entreprise visée par des révélations sur l’utilisation de données personnelles de millions d’utilisateurs de Facebook.

La Commission européenne va demander des «clarifications» à Facebook au sujet de l’affaire Cambridge Analytica. Le président du Parlement européen, Antonio Tajani, a de son côté annoncé que les eurodéputés allaient «enquêter pleinement» sur cette «violation inacceptable des droits à la confidentialité des données», révélée par le New York Times et The Observer.

Facebook a annoncé avoir fermé le compte de Cambridge Analytica, une entreprise d’analyse de données qui avait travaillé pour la campagne présidentielle de Donald Trump en 2016. Elle est accusée d’avoir recueilli sans leur consentement les informations personnelles de millions d’usagers du réseau social.

De son côté, Cambridge Analytica a «nié fermement» avoir utilisé ces données pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d’influencer le vote des électeurs.