Cécile Djunga : « Parfois, j’ai envie de buzzer à la place des coachs ! »

Girlpower! A partir de ce mardi soir, Cécile Djunga rejoint Maureen Louys à la présentation de «The Voice Belgique».

Il y a quelques mois, Walid annonçait quitter la co-animation de «The Voice Belgique» après deux ans de bons et loyaux services. La RTBF s’est donc mise à la recherche du nouveau visage qui accompagnera Maureen Louys à la présentation des Lives de cette septième saison, recueillera, en coulisses, les impressions des talents avant ou après leur prestation et fera le lien entre l’émission et les réseaux sociaux.Les bruits de couloir se sont finalement confirmés. C’est bien Cécile Djunga, actuelle présentatrice météo de la RTBF, qui a été choisie pour devenir la co-animatrice de «The Voice Belgique», à partir de ce mardi 20 mars. Un nouveau défi pour la jeune comédienne (les dates de sa tournée) qui fait ainsi ses premiers pas d’animatrice… en direct !

«C’est excitant et en même temps, ça me fait flipper !», explique la jeune femme, qui se sent toutefois à l’aise dans le rôle de confidente des talents. «Quand j’étais au scouts, on m’appelait ‘A vous l’antenne’ parce que je parlais tout le temps ! (rires) Mais, je vous rassure, je sais également écouter les gens. Je sers d’ailleurs souvent de confidente à mes proches. Je me sens clairement en connexion avec ce nouveau rôle parce qu’étant artiste moi-même, ça me parle. J’ai l’habitude de vivre le stress de la scène. Je sais donc ce que les talents peuvent ressentir.»

Comment s’est passé votre casting ?

«C’était un casting long et compliqué. J’ai du réaliser un dossier sur mes motivations, sur la façon dont je percevais mon rôle dans l’émission, sur mon lien avec les réseaux sociaux, etc. C’était du costaud… Les personnes qui ont passé le casting ont dû attendre longtemps avant de recevoir une réponse. J’étais assez stressée de savoir si j’allais être prise ou pas. Je sais que mon nom circulait mais je n’étais sûre de rien. Je regardais donc l’émission avec un petit pincement au coeur en me disant : Si ça tombe dans quelques semaines, t’en feras partie aussi !»

Est-ce qu’en regardant, vous étiez en total accord avec les décisions des coachs concernant les talents ?

«Pas toujours. J’avais parfois envie de buzzer à leur place. Cette saison, il y a vraiment une série de bons talents. Je pense vraiment que les coachs vont avoir du mal à choisir lequel ira plus loin dans l’aventure tellement ils sont tous performants.»

Comment vous préparez-vous à votre nouveau rôle ?

«J’ai affiché un panneau dans ma chambre sur lequel il y a toutes les photos et les prénoms des candidats de cette saison. J’essaye de les apprendre par coeur pour la grande première. Sinon, ces derniers jours, je m’y suis préparée avec l’équipe sur le plateau et dans les coulisses.»

A quel genre de musique êtes-vous sensible ?

«Je suis assez attirée par la soul et par la chanson française. J’ai une formation en comédie musicale donc je suis assez sensible à tout ça. Dans mon Ipod, vous trouverez tous les sons à la mode.»

Est-ce qu’on vous verra chanter dans le télécrochet ?

«Si vous voulez qu’il pleuve, pourquoi pas ! (rires) Non mais, sans rire, je pousserai peut-être la chansonnette avec les talents en coulisses.»

Pour cette nouvelle expérience, vous abordez un nouveau look…

«Oui car le mot d’ordre c’est d’être cool ! Pour une fois, je peux porter du vert puisque je ne suis plus devant un greenkey. Donc, je me fais plaisir !»

Aurélie Parisi