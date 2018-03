Une carte du monde des lieux où ont été trouvés des dinosaures

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Des scientifiques américains ont établi une carte répertoriant l’ensemble des découvertes de fossiles de dinosaures.

Des os par-ici, des empreintes par-là… Les dinosaures sont encore bien présent dans notre milieu naturel, en plus de l’être dans notre imaginaire. Depuis le 19e siècle, les paléontologues parcourent le monde à la recherche de vestiges fossilisés. On en a trouvé partout, même si les recherches sont plus faciles dans certaines zones du globe que dans d’autres.

Des chercheurs de l’université de Wisconsin-Madison ont réalisé une carte reprenant les différents sites de découverte. Elle donne une bonne idée des sites les plus fouillés. L’Europe et les Etats-Unis ont été la terre de pas mal de découvertes. Peut-être, tout simplement, parce que les passionnés y sont nombreux.