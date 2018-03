Bientôt un remake de « La Belle et le Clochard »

Tweet on Twitter

Charlie Bean (« Lego Ninjago, le film ») pilotera le long-métrage adapté du classique Disney de 1955. Le film sera exclusif à la future plateforme de streaming du studio.

Mélange de live-action et d’animation 3D, « La Belle et le Clochard » sortira exclusivement sur le « Netflix » de Disney en 2019. Le film sera réalisé par Charlie Bean et chapeauté par Brigham Taylor, producteur du récent remake du « Livre de la Jungle ».

Le lancement du service de streaming de Disney est prévu pour automne 2019. « Quatre à cinq » films inédits seront mis en ligne la première année, en complément des nouvelles séries annoncées et du reste du catalogue de la firme. Parmi les autres créations originales « prioritaires » dévoilées depuis février dernier : un remake de « Merlin l’Enchanteur », une adaptation de « Don Quichotte » ou encore le film « Noëlle », comédie fantastique portée par l’actrice Anna Kendrick.