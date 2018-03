En Afghanistan, des parents appellent leur fils Donald trump

Donald Trump a beau être un président critiqué, il n’en inspire pas moins certains parents. En Afghanistan, un couple vient de nommer son bébé Donald Trump.

Quand Donald Trump agrippe son déambulateur pour bébé rose et blanc et se met à arpenter le modeste logis de ses parents à Kaboul, il ignore le scandale que provoque son nom en Afghanistan. Le petit garçon aux joues roses âgé d’un an et demi, nommé en hommage au milliardaire américain, est au centre d’une vive polémique sur les réseaux sociaux depuis qu’une photo de ses papiers d’identité afghans y a été publiée. Prénom: Donald. Nom: Trump.