Une poupée vaudou à l’image du patron

C’est une étude qui l’affirme : utiliser une poupée vaudou à l’image de leur patron permettrait aux employés d’être plus sereins sur leur lieu de travail. Publiée dans le magazine The Leadership Quarterly, l’étude explique que ce genre d’« actes de représailles symboliques » permettent « d’assouvir la soif de vengeance » des employés, et donc de maintenir leur bien-être au travail. De plus, se défouler sur la poupée empêcherait que les salariés oppressés ne s’en prennent directement à leur supérieur. Pour les besoins de l’étude, 220 personnes ont reçu une poupée à laquelle elles ont donné le nom de leur patron, explique le site 20minutes.fr. Elles ont ensuite pu la torturer à souhait, en la brûlant, la pinçant ou encore lui enfonçant des aiguilles dans le corps. Le tout dans le but de rendre virtuellement à leur patron le mal qu’il leur fait. Par cette méthode, les travailleurs ont l’impression de se faire justice, ce qui a pour effet d’évacuer leur frustration. Donc si votre chef vous exaspère, la technique vaudou peut peut-être vous aider…