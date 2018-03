Travailler pour la bonne cause : Thérèse Blavier pour l’Asbl SOS Layettes Solidarité & Développement

Comment s’appelle votre association et qu’y faites-vous ?

« Depuis 50 ans, l’asbl SOS Layettes Solidarité & Développement déploie ses activités dans la solidarité, pour un développement durable et épanouissant pour les plus vulnérables. Elle est active dans l’eau potable, l’hygiène et la santé préventive, le maraîchage et l’élevage familial et/ou coopératif, l’éducation de base et la formation au Congo, Burkina Faso, Brésil et en Inde.

Depuis quatre ans, j’encode les dons et les opérations comptables et je suis également membre de l’assemblée générale. »

Quel est votre moteur ?

« Pensionnée, ma motivation est d’aider une asbl qui adhère à des projets, avec les partenaires et les familles du Sud, dont l’objectif est l’amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants et des familles les plus pauvres, ensemble, pour un monde plus juste et plus humain. J’aime passer du temps pour les autres, au lieu de rester chez moi ‘sans rien faire d’utile’. »

Votre bonne cause a-t-elle besoin de bénévoles ?

« Oui, nous sommes à la recherche de bénévoles pour appuyer notre action : administration, comptabilité, encodages, distributions de nos périodiques, sensibilisation à nos projets et à l’éducation au développement, internet… »

À la recherche d’une bonne cause à soutenir financièrement ou en tant que bénévole ? Surfez sur www.bonnescauses.be, un site Internet de la Fondation Roi Baudouin.