Du 19 au 23 mars 2018, microStart et Impulskrediet organisent la septième édition de la Semaine du Microcrédit. Par le biais d’activités dans toute la Belgique, ces organisations entendent démontrer que tout le monde sans exception a la capacité d’entreprendre.

Sous le slogan «Moi aussi, je suis entrepreneur!», microStart et Impulskrediet tordent le cou à tous les préjugés. Entreprendre n’est pas réservé à une élite triée sur le volet, mais doit être possible pour tout un chacun, quels que soient l’origine, le sexe, le milieu social ou l’âge. Pour créer sa propre affaire, il y a bien plus de possibilités que le prêt via le système bancaire traditionnel. Si vous optez pour un microcrédit, vous avez l’opportunité de développer votre projet avec un suivi personnel et un financement sur mesure.

Comme Marilena Georgescu. Elle avait appris les bases du secteur de la construction avec son mari et quand elle a quitté la Roumanie pour s’installer en Belgique avec sa famille, elle a créé une entreprise de construction. Des particuliers et des petites entreprises font appel à elle pour leurs travaux de rénovation. microStart a assuré le financement de son projet de façon à ce qu’elle puisse acheter une camionnette et le matériel nécessaire.

Avez-vous des projets en tant qu’entrepreneur?

Vous êtes dans la toute dernière ligne droite avant de démarrer, mais vous manquez de moyens? Dans ce cas, le microcrédit constitue peut-être une solution pour vous.

Plus d’infos sur

smc.microstart.be

www.microstart.be

www.impulskrediet.be