Les employeurs font du charme

Les entreprises qui veulent conserver leurs talents ont tout intérêt à chouchouter de temps à autres leurs employés. Repas gratuit, séances de sport obligatoires et salle de cinéma au bureau : il existe suffisamment de façons de faire plaisir à ses collaborateurs !

Chez Metro, nous attendons chaque fois avec impatience notre incentive annuel: un petit séjour sous le soleil avec toute l’équipe. C’est très sympa, même si de plus grands acteurs comme Google vont encore plus loin. En effet, les employés du siège principal du géant de l’internet ont chaque jour le choix entre 40 échoppes de restauration. Du bar à salades au foodtruck en passant par la brasserie, le choix est vaste ! Détail piquant: tous les repas sont gratuits. Vous avez une bonne indigestion après avoir goûté à tout ça ? Vous pouvez dans ce cas vous faire prendre en charge par un médecin ou un kinésithérapeute, présents 24 heures sur 24.

D’autres géants encore mettent les petits plats dans les grands pour créer un bon environnement de travail. Netflix, par exemple, autorise non seulement le binge watching mais aussi le binge parenting. Le personnel du service de streaming peut prendre un congé de paternité ou de maternité illimité au cours de l’année où ils ou elles sont devenus pères ou mères.

Des cadeaux en argent

Salesforce a également un atout gagnant. Cet éditeur international de logiciels permet à ses collaborateurs de prendre six jours de congés payés en plus par an pour faire du bénévolat. Ils reçoivent en outre un chèque de 800 euros qu’ils peuvent offrir à une bonne cause de leur choix. Les férus de vacances ont quant à eux tout intérêt à travailler chez Airbnb, qui offre chaque année 1.600 euros à son personnel. Ils peuvent utiliser ce montant pour un voyage, à condition de séjourner dans un endroit réservé via la plateforme en ligne.

Du sport pendant les heures de travail

À noter aussi que de plus en plus d’entreprises encouragent leurs employés à faire du sport. La marque de sport Bjorn Borg va même un pas plus loin. Au siège central, les 60 collaborateurs sont obligés d’aller au fitness. « Si vous ne voulez pas faire de sport, vous n’avez qu’à partir », a déclaré son CEO Henrik Bunge à ce propos.

Plus près de chez nous, il y a aussi pas mal d’entreprises qui osent penser de façon inédite et originale. Par exemple, Nike à Laakdal, qui a également compris qu’il avait tout intérêt à avoir des collaborateurs en bonne santé et en bonne forme physique. Il a dès lors prévu sur son site de nombreuses infrastructures sportives, dont des terrains de basket, de tennis, de squash et un fitness. Les employés peuvent s’y rendre autant qu’ils le souhaitent, du moment qu’ils prestent leurs 8 heures par jour.

Les amis des animaux seront comblés chez Mars, qui possède en plus de sa division chocolat notamment aussi une division alimentation pour chiens et chats. Amener ses animaux domestiques au boulot fait donc partie de la routine quotidienne. Mais quel est le plus chouette bureau du pays ? C’est probablement Nanopixel. Cette entreprise de réalité virtuelle installée à Roulers estime qu’il est important que les gens puissent se détendre et elle possède dès lors une salle de cinéma, de fitness et un bar avec un billard. Nous arrivons en effet très bien à imaginer qu’une petite mousse ou un bon film sont idéaux pour lutter contre le stress !(ldc)