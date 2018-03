Elia obtient le label ‘Top Employer 2018

Elia fait désormais partie des 64 meilleurs employeurs belges et des trois meilleurs du secteur de l’énergie. Cette reconnaissance est principalement due à la qualité des relations que l’entreprise entretient avec ses employés et à la manière dont elle attire et accueille les nouveaux collaborateurs.

L’experte en la matière est Shanna Jacobs, responsable du recrutement chez Elia. Elle et son équipe sont chargées d’attirer de nouveaux talents et de favoriser l’image de marque de l’employeur. « Notre croissance est très rapide. Les 100 nouveaux employés que nous avons engagés l’année dernière en sont la preuve. Nous recherchons évidemment des profils techniques, mais aussi des fonctions plus spécialisées comme des Business analysts et des Key account Managers ».

« Comme nous sommes bien représentés dans les salons de l’emploi et connus pour notre rôle social, les candidats ont envie de travailler chez Elia. Les sources renouvelables et vertes, comme les grands projets offshore qui sont de plus en plus utilisés dans le marché de l’énergie, constituent un défi majeur pour nos employés ».

La Welcome App

Elia doit le label Top Employer au système de performance management de l’entreprise et à la qualité du trajet d’accueil réservé aux nouveaux employés. « Travailler chez Elia signifie avoir une quantité de travail importante, mais aussi de bénéficier d’autonomie et de flexibilité. Les nouveaux arrivants sont accueillis par la nouvelle Welcome App. Grâce à cette application, ils apprennent à connaître la stratégie et la vision de la société, leur parrain/marraine ainsi que toutes les informations utiles sur la journée d’accueil et leur première journée de travail. Nous recevons beaucoup de commentaires positifs sur ce nouvel outil. De plus, chez Elia, nous soutenons la formation continue. Les employés peuvent choisir parmi un large éventail de formations. Enfin, nous encourageons l’utilisation des transports en commun et proposons des vélos électriques et des voitures hybrides/électriques. Elia joue un rôle moteur dans l’intégration de l’énergie renouvelable, et notre personnel y contribue également ».

