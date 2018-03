Tweet on Twitter

Au travail avec succès et avec style ? Nos experts vous donnent quelques astuces. Anneke travaille chez ASAP, le spécialiste des emplois fixes et temporaires. Pour les conseils « mode », Anneke fait appel à Djalil, expert mode chez Maison Lab.

Au travail avec succès

1. Présentez-vous

Une première journée de travail peut être relativement stressante. Mes nouveaux collègues m’apprécieront-ils ? Parviendrai-je à m’intégrer dans l’équipe ? Ne vous inquiétez pas. Respirez un bon coup et présentez-vous spontanément à vos nouveaux collègues, avec le sourire. Pourquoi ? Parce qu’en souriant, vous donnerez d’emblée une impression sympathique et positive et mettrez vos nouveaux collègues à l’aise. N’oubliez pas que la situation est assez stressante pour eux aussi !

2. Écoutez

Vous allez être bombardé d’informations pendant cette première journée. Écoutez donc attentivement. Essayez de retenir les noms de vos collègues, de vous souvenir de qui travaille dans quel département, des responsabilités de la personne, etc. Si nécessaire, consignez les informations dans un petit calepin. Il sera ensuite plus facile de vous adresser à une personne.

3. Passez le temps de midi entre collègues



Faire l’impasse sur la pause de midi ? Mauvaise idée. Laissez vos tâches de côté et installez-vous au réfectoire. Écoutez les histoires des collègues qui papotent gaiement : effet stimulant garanti ! La pause de midi est le moment idéal pour faire plus ample connaissance avec vos nouveaux collègues dans une ambiance décontractée.

Au travail avec style

Vous devez porter des vêtements de travail ? Enfilez-les dès votre premier jour de travail. Ce n’est pas le cas ? Choisissez votre tenue en fonction de la culture d’entreprise. Le premier jour, optez pour des vêtements neutres et passe-partout :

1. Sortez des basiques

Assortissez votre jean à une belle chemise ou à un beau pull. Avec ces basiques, aucun risque de vous tromper. Choisissez une chemise ou un pull de votre couleur préférée pour booster votre confiance en vous. N’oubliez pas que ce que vous ressentez à l’intérieur se voit à l’extérieur.

2. Superposez les couches

Upgradez cette tenue avec un blazer tout simple ou un beau gilet. Vous avez tendance à avoir vite trop chaud ou trop froid ? Préparez-vous en enfilant plusieurs couches (un pull et une veste).

3. Dites « OUI » aux motifs

Vous aimez les motifs ? Prenez d’abord la température sur votre lieu de travail et préférez un motif neutre. Une chemise rayée ou à carreaux passera toujours. En revanche, laissez les motifs trop criards (couleurs vives, dessins ou imprimés léopard) au placard pour cette première journée.

