Veviba: l’AFSCA est intervenue plusieurs fois pour accélérer l’instruction

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) est intervenue plusieurs fois pour accélérer l’instruction du dossier Veviba, indique-t-elle dans le rapport qu’elle a fourni jeudi soir au ministre de l’Agriculture, Denis Ducarme, et qui a été transmis lundi à la Chambre. Fin septembre 2016, l’AFSCA a été informée par les autorités kosovares d’irrégularités dans le transport de viande congelée en provenance de Veviba à Bastogne. Elle a envoyé le 3 octobre un inspecteur sur place, qui a confirmé l' »adultération » des étiquettes sur le viande, notamment le remplacement des étiquettes mentionnant des dates plus anciennes par des étiquettes avec des dates de congélation plus récentes.

« A aucun moment dans le rapport de cette enquête n’a été cité le mot ‘avarié' », souligne l’Afsca qui précise que ce type de fraude ne présente pas de risque pour la santé publique mais poursuit un but commercial.

L’information a été communiquée au ministère public et un juge d’instruction a été désigné. Il a toutefois fallu attendre le 28 février 2018 pour qu’une perquisition de grande ampleur soit menée, permettant de découvrir d’autres fraudes.

« Il convient de clarifier que s’il y avait eu pendant l’instruction la moindre indication de l’existence effective d’un risque pour la sécurité de la chaîne alimentaire, des mesures auraient été prises immédiatement », indique l’Afsca.

Des mesures sanitaires seront d’ailleurs prises début mars à la suite de la perquisition du 28 février en raison des nouvelles fraudes détectées.

« Un cas comme celui de Veviba montre cependant les limites d’une telle approche », note encore l’AFSCA pour qui il faut repenser la manière dont de telles enquêtes seront abordées à l’avenir.

Source: Belga