Une semaine d’actions de Kurdes à Bruxelles contre les violences à Afrin

Des Kurdes de Bruxelles organisent dès lundi une semaine de manifestations sur la place du Luxembourg, à Bruxelles, pour protester contre les violences des troupes turques contre le peuple kurde à Afrin (Syrie). Ces actions se tiendront quotidiennement de 11h à 15h. Depuis que l’armée turque a pris la ville d’Afrin, Navbel – la communauté kurde à Bruxelles – craint que la population soit victime d’un génocide mené par le président turc Recep Tayyip Erdogan.

« Tant que l’agression continuera et que nos familles et compatriotes continueront à mourir, nous ne quitterons pas la rue. Il faut continuer à faire pression », selon l’association. L’objectif principal est d’éveiller les consciences à l’Union européenne et à l’Otan.

« Nous demandons à l’Europe d’appliquer ses propres règles et de respecter la démocratie. Il n’y a que comme cela que les Kurdes pourront ériger leur propre Etat indépendant », a affirmé un porte-parole de Navbel.

Source: Belga