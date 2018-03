Test-Achats déplore la diminution des moyens de l’Afsca

L’association de défense des consommateurs Test-Achats voit dans le rapport de l’Afsca la confirmation du diagnostic qu’elle avait déjà posé lors de la crise du fipronil, à savoir une réduction « constante et dangereuse » des moyens accordés à l’Agence. Cette réduction a mené à des contrôles « moins fréquents et moins efficaces », estime Test-Achats. « L’Agence reconnaît enfin publiquement cette situation de plus en plus critique. Les gouvernements successifs en sont responsables. Test-Achats demande donc une réaction énergique de l’actuel ministre de tutelle pour rétablir l’Agence dans ses prérogatives, dans un secteur toujours plus complexe », ajoute-t-elle.

Test-Achats demande aussi que l’articulation de ce genre de dossier avec les instances judiciaires et la communication soient améliorées. « Faute de quoi, les auteurs de fraudes resteront impunis et mettront en péril la santé des consommateurs », dit-elle.

Test-Achats se demande encore pourquoi la fraude à l’étiquette constatée au Kosovo n’a pas donné lieu à un renforcement des contrôles sanitaires. « La ‘simple’ fraude économique à l’étiquette est souvent un indice d’une fraude plus large et particulièrement dangereuse pour la santé publique des consommateurs », dit l’association.

