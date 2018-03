La résolution faisant de la FWB une « entité hospitalière » approuvée en commission

Tweet on Twitter

La commission des Affaires générales du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé lundi un projet de résolution visant à déclarer la Fédération Wallonie-Bruxelles « entité hospitalière » envers les migrants et demandeurs d’asile. Le texte, initié par Ecolo auquel se sont joints la majorité PS-cdH et l’opposition DéFI, demande au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles de permettre aux migrants un accès accru aux institutions culturelles et éducatives, tout en veillant à préserver l’inviolabilité de ces lieux vis-à-vis des forces de police.

La résolution, qui devrait être approuvée mercredi déjà en séance plénière, demande d’ailleurs au gouvernement fédéral de ne pas procéder à des interpellations en vue d’un éloignement du territoire dans toutes les structures financées ou organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’initiative fait suite à l’émoi provoqué en février dernier lorsque la police avait procédé à l’arrestation de sans-papiers dans les locaux de l’association culturelle Globe Aroma, à Bruxelles.

Un collectif d’associations socio-culturelles et sportives de la FWB avait alors demandé à tous les partis politiques de faire de la Fédération une « entité hospitalière ».

« La Fédération Wallonie-Bruxelles peut protéger ceux qui se rendent dans des structures qui dépendent d’elles, à savoir les écoles, les crèches, les théâtres, les musées, les centres culturels, les maisons de jeunes, les clubs sportifs », défend Barbara Trachte, cheffe de groupe Ecolo.

La résolution a été approuvée en commission par la majorité PS-cdH. L’opposition MR s’est abstenue.

Défendant l’attachement de son parti aux valeurs fondamentales d’asile et de protection des réfugiés, la cheffe de groupe Françoise Bertieaux, a expliqué ne pouvoir soutenir une résolution qui, selon elle, « fait l’amalgame » entre les demandeurs d’asile et les migrants volontaires en séjour illégal à l’encontre desquels des mesures doivent être appliquées.

Sa coreligionnaire Patricia Potigny a, elle, qualifié l’initiative de « résolution opportuniste », et « d’insulte à tout ce qui fait déjà en Fédération Wallonie-Bruxelles » au bénéfice de l’accueil et soutien aux migrants.

Ces propos ont suscité un bref accrochage entre le député Maxime Prévot (cdH) et les deux élues réformatrices.

Source: Belga