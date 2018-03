Egypte: 36 djihadistes tués au cours d’opérations dans le Sinaï

Tweet on Twitter

Trente-six djihadistes ont été tués au cours des cinq derniers jours lors d’opérations menées dans le nord et le centre du Sinaï, a annoncé lundi l’armée égyptienne. Les forces armées égyptiennes ont lancé le 9 février une vaste campagne antidjihadistes nommée « Sinaï 2018 », centrée notamment sur cette péninsule où le groupe Etat islamique (EI) a été très actif.

« Trente éléments takfiristes (extrémistes) armés ont été éliminés durant un échange de tirs », a déclaré dans un communiqué le porte-parole des forces armées, Tamer el-Refaï. Une « cellule terroriste très dangereuse » a également été « éliminée », provoquant la mort de six djihadistes, a-t-il ajouté.

Au total, plus de 100 djihadistes et au moins 16 militaires ont été tués depuis le lancement de « Sinaï 2018 », selon des chiffres officiels.

Plus de 2.000 personnes ont été arrêtées, dont 345 au cours des cinq derniers jours comprenant « des éléments terroristes très dangereux et des criminels recherchés », a indiqué M. el-Refaï. Des dizaines de repaires et d’armes ont également été détruits.

Les forces de sécurité égyptiennes soupçonnent l’EI de vouloir installer un nouveau foyer dans le Sinaï, après leurs défaites en Irak et en Syrie.

Fin novembre, le président Abdel Fattah al-Sissi avait donné trois mois à son chef d’état-major et son ministre de l’Intérieur pour rétablir la sécurité et la stabilité dans la péninsule.

Cette injonction avait été lancée quelques jours après une attaque contre une mosquée dans le nord de la péninsule, qui avait fait plus de 300 morts. Cet attentat, le plus meurtrier de l’histoire récente de l’Egypte, n’a pas été revendiqué.

source: Belga