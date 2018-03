Dieter Vranckx est le nouveau directeur financier de Brussels Airlines

Tweet on Twitter

Le Belge Dieter Vranckx deviendra, à partir du 1er mai, directeur financier et « deputy CEO » de Brussels Airlines, a annoncé lundi la compagnie aérienne. L’homme provient de Lufthansa, la maison-mère allemande de la compagnie belge. « A partir du 1er mai, Dieter Vranckx deviendra le troisième membre du management board de Brussels Airlines, qui rapportera collectivement au conseil d’administration de SN Airholding. En plus de ses responsabilités en tant que chief financial officer, Dieter Vranckx occupera le poste de deputy CEO de Brussels Airlines », indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Actuellement vice-président « Asia Pacific » de Lufthansa, la maison-mère de Brussels Airlines, l’homme de 45 ans dirigera le département financier de Brussels Airlines, ainsi que les unités « aéropolitique », « ressources humaines » et la division informatique.

L’homme a une longue expérience dans l’aéronautique puisqu’il a auparavant travaillé à la Sabena, chez Swissair et Lufthansa.

Dieter Vranckx remplace Jan De Raeymaeker, le directeur financier licencié début février, en compagnie du CEO Bernard Gustin, par Lufhtansa.

Source: Belga