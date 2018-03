Diables Rouges – Les Diables Rouges se retrouvent après 5 mois pour un « rassemblement essentiel »

Les Diables Rouges se retrouvent lundi au Belgian Football Center de Tubize, cinq mois après leur dernier rassemblement, en novembre, afin de préparer le match amical contre l’Arabie Saoudite le 27 mars à Bruxelles. Le sélectionneur national Roberto Martinez a qualifié ce rendez-vous de « rassemblement essentiel ». Il s’agit en effet de la dernière réunion des Diables Rouges avant la sélection définitive pour le Mondial en Russie (du 14 juin au 15 juillet). Roberto Martinez a sélectionné 28 joueurs. L’un d’eux est déjà incertain: Thomas Vermaelen n’a pas été repris par le FC Barcelone pour le match de dimanche contre Bilbao en raison d’une contusion à la cheville gauche.

Le sélectionneur espagnol de la Belgique pourra disposer de ses joueurs pendant huit jours avant la rencontre face à l’Arabie Saoudite. Le rassemblement se déroulera en deux phases: une première plus individuelle et une deuxième consacrée à la préparation du match face aux Saoudiens.

Un seul homme découvrira le quartier-général des Diables Rouges, Anthony Limbombe. A 23 ans, l’ailier est récompensé pour ses performances avec le Club Bruges. En l’absence de Nacer Chadli, il constitue une nouvelle option sur le flanc.

Pour le reste, Martinez a accordé sa confiance au noyau habituel. Y compris à Radja Nainggolan. Repris en novembre, le ‘Ninja’ avait dû déclarer forfait pour les deux amicaux, contre le Mexique et le Japon, en raison d’une blessure à l’aine. « Radja fait partie du groupe et est disponible. En novembre, il n’avait pas pu jouer. Ce rassemblement-ci est une occasion pour chaque joueur de montrer qu’il peut figurer dans la sélection finale », avait résumé Martinez vendredi en conférence de presse.

Hors blessure, l’absent de marque de cette sélection est Christian Benteke. Martinez ne s’est pas étendu sur cette non-sélection, se contentant d’indiquer qu’il voulait « voir d’autres joueurs lors de ce rassemblement ».

Après l’Arabie Saoudite, les Belges poursuivront leur préparation contre le Portugal, champion d’Europe (2 juin), l’Égypte (6 juin) et le Costa Rica (11 juin). Les Diables rejoindront leur camp de base en Russie le 13 juin, cinq jours avant le début de leur compétition.

Source: Belga