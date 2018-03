Bruges et les Diables évoluent dans le même système, un avantage pour le débutant Limbombe

Anthony Limbombe est le seul nouveau visage dans la sélection de Roberto Martinez en vue du match amical contre l’Arabie Saoudite, le 27 mars. « Je suis très heureux de cette première sélection », a commenté le Brugeois, 23 ans, lundi, à Tubize. « Mon avantage, c’est que Bruges joue en 3-5-2, un système semblable à celui des Diables ». Limbombe s’est présenté à Tubize « sans stress. C’est déjà une expérience en soi d’être ici », a-t-il dit. En l’absence de Nacer Chadli, Limbombe constitue une nouvelle option sur le flanc. « Je ne sais pas si je jouerai contre l’Arabie Saoudite. Tout d’abord, je dois me montrer durant cette semaine d’entraînement », a relativisé le joueur.

Il n’empêche que son profil semble convenir parfaitement au système utilisé par Roberto Martinez. « Je dois remercier Ivan Leko. Mon avantage, c’est que Bruges joue en 3-5-2, un système semblable à celui des Diables », a résumé Limbombe. « Bien entendu, le niveau est très élevé ici. Je devrai me battre pour ma place. Je devrai m’adapter un peu bien sûr, mais je donnerai le maximum. Peut-être qu’avoir un profil unique dans le noyau sera un atout, peut-être pas. Nous verrons bien », a souri le néo-Diable Rouge.

Limbombe est, avec six buts et six assists, l’un des principaux artisans de la belle saison du Club Bruges, le champion de la phase classique du championnat. Pourtant, après des débuts encourageants à Genk, son club formateur, il avait dû partir en 2014 aux Pays-Bas, à NEC Nimègue (23 goals et 18 assists en 70 matches), pour relancer sa carrière. « J’ai commencé très jeune, j’avais 16 ans. Avec le recul, peut-être que je n’étais pas encore prêt physiquement. Mais le passé est derrière moi, je ne peux plus le changer. »

Son retour en Belgique, en 2016, il le doit à Michel Preud’homme, qui le voulait au stade Jan Breydel. « Je dois remercier Michel Preud’homme qui m’a attiré au Club Bruges. Avec lui, j’ai gagné en confiance. »

Le voici aujourd’hui chez les Diables avec des stars comme Eden Hazard, Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku comme partenaires d’entraînement. « C’est un rêve naturellement pour un jeune joueur. C’est beau d’être aujourd’hui dans ce groupe et de pouvoir s’entraîner avec de tels joueurs », a conclu Limbombe.

