Authenticité d’œuvres russes aux Beaux-Arts de Gand: plusieurs perquisitions lundi

Les enquêteurs ont procédé à plusieurs perquisitions lundi, notamment au Musée des beaux-arts de Gand (MSK), dans le cadre d’une enquête concernant l’authenticité d’œuvres russes de la collection Toporovski, a indiqué le parquet de Flandre orientale. Le Musée des beaux-arts de Gand fait l’objet d’une enquête judiciaire à propos de l’authenticité d’une vingtaine d’œuvres avant-gardistes russes qui y avaient été exposées. Le parquet n’a pas souhaité communiquer l’objectif des perquisitions menées lundi. Le collège de la ville de Gand a également confirmé la perquisition du Musée, sans donner davantage de détails.

Au début du mois de mars, la directrice du Musée, Catherine de Zegher, a été temporairement écartée et un audit a été lancé, à la suite d’une exposition de ces œuvres russes à l’authenticité non-établie. L’audit devrait commencer cette semaine et porter sur la manière dont le Musée des beaux-arts de Gand a suivi les règles en la matière et les pratiques ad hoc de référencement concernant les prêts entrants.

Aucun protagoniste n’a précisé si le domicile de Mme de Zegher avait été perquisitionné. L’intéressée n’était d’ailleurs pas disponible pour commenter ces informations. Pour le moment, aucun directeur ad intérim n’a été nommé au Musée, où personne n’a souhaité évoquer les perquisitions menées lundi matin.

Source: Belga