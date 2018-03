Thom Yorke en solo à l’Ancienne Belgique

Thom Yorke, le leader de Radiohead, vient d’annoncer les détails de sa tournée solo européenne. Et il sera de passage chez nous, le dimanche 3 juin à l’Ancienne Belgique.

C’est aux côtés de son éternel complice Nigel Godrich, et sur des visuels de Tarik Barri, que Thom Yorke va parcourir son répertoire solo lors d’un ‘air live mix’.

Après Florence, Milan, Zurich et Berlin, il sera donc à Bruxelles le 3 juin avec Oliver Coates en première partie. L’occasion pour les plus grands fans d’écouter des morceaux de ses albums solo « The Eraser », « AMOK » et « Tomorrow’s Modern Boxes ».

Début des préventes le 23 mars à 11h.