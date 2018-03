Le microcrédit donne un coup de pouce aux groupes défavorisés pour entreprendre

Les demandeurs d’emploi, les migrants, les personnes qui sont déjà tombées en faillite, les plus de 50 ans, les jeunes ou les autres entrepreneurs qui ne peuvent pas présenter de garanties ou ne disposent pas suffisamment de moyens personnels sont généralement exclus quand ils font une demande de crédit auprès des banques régulières. Par contre, ils peuvent s’adresser à microStart et Impulskrediet.

Un microcrédit est un mix sain de financement et d’accompagnement. Via un réseau de bénévoles, microStart et Impulskrediet mettent à disposition de leurs clients un suivi gratuit. Ils augmentent ainsi leurs chances de réussite, également après l’obtention du crédit.

Les microcrédits sont une solution durable pour l’ensemble de la société, car ils créent de l’emploi. En plus de créer son propre job à temps plein, chaque micro-entrepreneur crée en moyenne un peu plus d’un job à mi-temps. Pour chaque euro investi dans le programme de microcrédit, la société en reçoit en retour quatre après deux ans, comme le montre une étude de 2017 menée par KPMG pour le compte de microStart. Plus de jobs signifie moins d’allocations de chômage et sociales et plus de rentrées via les impôts et les lois sociales.

Une seconde chance

Les entrepreneurs qui ont déjà fait faillite obtiennent difficilement un financement auprès des banques régulières. Le microcrédit leur donne une seconde chance méritée!

