Toute une ville part en fumée en Australie

La petite ville côtière de Tathra au sud de l’Australie à 450km de Sydney a été entièrement réduite en cendres par un violent incendie de forêt.

Les résidents de la bourgade côtière de Tathra, en Nouvelle-Galles-du-Sud, ont été forcés de trouver refuge sur la plage alors que l’incendie ravageait leur ville dimanche. «Nous sommes descendus directement à la plage, mais même là la fumée et le vent soufflant le sable étaient incroyables», a commenté un témoin au média public ABC. Plus de 71 habitations ont été brulées.

#tathra bushfire damage. Dozens of homes lost. Many residents waiting to get back into the fire ground to see whether their place is still standing @SBSNews pic.twitter.com/l5FyJJwxhh

