Près de 900 nounours soignés pour familiariser au milieu hospitalier

Du mardi 20 mars au jeudi 22 mars, la Clinique des Nounours accueille 890 enfants et autant de nounours pour les familiariser au milieu hospitalier. Pendant deux heures, les enfants font soigner leur peluche en passant par plusieurs services de l’hôpital. Il s’agit d’une initiative de l’ASBL Clinique des Nounours.

Les enfants rencontreront des « nounoursologues », des étudiants dans le domaine de la santé qui prennent leur compagnon en charge.Lors de cette septième édition, 450 étudiants sont mobilisés pour ausculter, soigner et opérer les nounours et ainsi faire découvrir le monde de la santé aux enfants de 4 à 7 ans. Le but est de les aider à avoir moins peur de la « blouse blanche » lorsqu’ils y sont confrontés et de les sensibiliser à l’hygiène.

Quelque 710 élèves viennent avec leur classe et 180 petits se sont inscrits librement. Cet événement gratuit est organisé sur le site universitaire d’Alma, à Woluwé-Saint-Lambert.