Le procès sur les attentats du 22 mars devrait débuter l’an prochain

Le procès d’assises sur les attentats de Bruxelles devrait avoir lieu l’an prochain. Quelque 1.000 personnes vont sans doute se porter partie civile.

Le 22 mars 2016, 32 personnes ont perdu la vie dans les attentats de l’aéroport de Zaventem et de la station de métro Maelbeek à Bruxelles. Plus de 250 personnes ont été blessées. L’enquête judiciaire touche à sa fin et devrait être clôturée cette année. «Le juge d’instruction veut boucler l’enquête d’ici à la fin de l’année. En principe, on devrait renvoyer le dossier devant la cour d’assises dans le courant de l’année prochaine», souligne le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw.

Le ministère public à s’attend à quelque 1.000 constitutions de partie civile. C’est la première fois qu’un procès d’assises recevra autant de victimes. «Cela posera de nombreux problèmes pratiques. Du point de vue de la sécurité, ce ne sera pas simple non plus», anticipe le procureur fédéral. Le Palais de justice de Bruxelles, trop petit, n’est pas adapté. «Nous sommes déjà en train de réfléchir avec les différentes autorités pour trouver une solution et être prêts au moment du procès.»

Dix personnes sont actuellement inculpées, mais on ignore encore si elles comparaîtront toutes devant la cour d’assises. Mohamed Abrini et Osama Krayem siègeront certainement sur le banc des accusés. La grande question est de savoir si ce sera aussi le cas de Salah Abdeslam. Il a été arrêté quelques jours avant les attentats, mais était au courant des plans terroristes. Il faisait partie de la même cellule que les kamikazes.