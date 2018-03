Cambio lance son application : Start2Cambio

L’entreprise de carsharing lance une appli qui permet de s’enregistrer en quelques clics, d’estimer le coût d’une location de voiture en indiquant où trouve le parking le plus proche.

Cambio, une entreprise de carsharing belge, est présente dans 30 villes en Belgique. Les voitures sont stationnées sur des places de parking réservées et s’ouvrent grâce à la carte Mobib. Ce lundi, Cambio lance l’application Start2Cambio. Elle a été mise sur pied par NextMoov, une agence digitale belge composée de jeunes de moins de trente ans. « J’avais entendu beaucoup de bien de NextRide et Nextmoov. Ce sont des jeunes qui très innovants, qui ont de l’expertise dans le digital mais aussi dans l’intermodalité », sourit Frédérik Van Malleghem, directeur de Cambio Bruxelles.

Start2Cambio indique où se trouve la station Cambio la plus proche de vous et combien coûtera une location. L’application inclut également l’intermodalité. « Le but est de voir comment la station de votre choix se connecte au reste du réseau de transport et de mobilité durable. Par exemple, si je clique sur la station Porte de Namur, l’application me montre les voitures disponibles et les métros et stations Villo à proximité. C’était facile d’intégrer cela parce que Nextmoove a une bonne expérience dans l’intermodalité et nous avons donc les données de la Stib, les Tec, de Lijn et la SNCB et d’autres acteurs moins connus, comme Libiavelo à Namur », explique Thomas Hermine, CEO de NextMoov.

Une procédure simplifiée

L’application n’est pas uniquement destinée aux clients de Cambio. Toute personne peut la télécharger et chercher un trajet. « On donne la possibilité aux gens de voir toute l’offre de mobilité avant même de s’inscrire. Il n’y a aucune obligation de le faire. » Toujours avant l’inscription, ceux qui souhaitent louer un véhicule peuvent effectuer une simulation pour estimer son prix. L’application indique toujours les voitures les plus proches, selon la taille désirée. Pour continuer, il suffit de s’enregistrer. L’idée originale des développeurs : utiliser Google Streetview pour localiser une station. « Quand on cherche une voiture pour la première fois, c’est parfois un peu stressant de ne pas trouver la station. L’intégration de Streetview permet la repérer tout de suite. »

La procédure d’enregistrement d’un nouveau client étant jugée trop laborieuse, elle a été grandement simplifiée. Aujourd’hui, il suffit de scanner sa carte d’identité pour remplir le formulaire. Thomas Hermine n’est pas peu fier de son outil. « Je pense que c’est la première fois qu’une application utilise une carte d’identité pour prédire les données. Ça accélère nettement le processus. On a calculé et en tout, ça prend deux minutes, paiement compris », sourit-il.

Chiffre : 13

Start2Cambio veut aussi rendre l’offre Cambio plus visible. Frédérik Van Malleghem, directeur de Bruxelles, estime d’ailleurs que c’est dans l’intérêt de la mobilité. « À Bruxelles, une voiture Cambio remplace treize voitures dans son environnement direct. Une voiture est partagée par une trentaine de ménages. La voiture d’un particulier roule environ une heure par jour, là où une voiture Cambio roule 10 heures. Tout ceci prouve qu’on n’est pas une boîte qui loue des voitures : on veut apporter une solution à ceux qui souhaitent s’en passer dans le centre-ville. On veut que les gens puissent faire leur trajet à pied, en vélo, en transports en commun. » Pour Thomas Hermine, ce projet était une façon de répondre à une nécessité sociétale et environnementale, tout en s’affirmant comme acteur digital dans le monde de la mobilité. « Ce projet, alors que NextMoov a vu le jour il y a moins d’un an, c’est vraiment une belle marque de confiance », conclut le jeune entrepreneur liégeois.