WTA – Indian Wells – La Japonaise Naomi Osaka boucle son magnifique parcours par son premier titre

La Japonaise Naomi Osaka a remporté dimanche, à 20 ans, le premier titre WTA de sa jeune carrière. La 44e mondiale s’est offert le prestigieux tournoi californien d’Indian Wells. Elle a très facilement disposé en finale d’une autre jeune pousse du circuit la Russe Darya Kasatkina (WTA 19) 6-3 et 6-2 en 1h10. Grâce à son succès dans l’un des tournois les plus importants du calendrier, Osaka va occuper la 22e place mondiale lundi.

Avant de dominer Kasatkina, elle a éliminé deux anciennes N.1 mondiales, la Russe Maria Sharapova au 1er tour et la Tchèque Karolina Pliskova en quarts de finale, ainsi que l’actuelle N.1 mondiale Simona Halep en demi-finales. Elle s’est aussi offert une ancienne N.2 mondiale la Polonaise Agnieszka Radwanska au 2e tour.

La grande Japonaise (1m80), installée en Floride, a perdu un seul set durant tout le tournoi face à la Grecque Maria Sakkari (WTA 58) en 1/8e de finale.

Source: Belga