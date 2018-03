Toma Nikiforov s’incline en finale à Ekaterinbourg face à Ilyasov

Tweet on Twitter

Toma Nikiforov a été battu en finale du Grand Chelem de judo d’Ekaterinbourg en moins de 100 kilos, dimanche, en Russie. Le Bruxellois, dixième mondial, s’est incliné sur ippon face au Russe Niyaz Ilyasov (IJF 20). Exempté de premier tour, Nikiforov a commencé par un victoire par ippon sur le Mongol Otgonbaatar Lkhagvasuren (IJF 45). Il a ensuite battu, toujours sur ippon, le Letton Jevgenijs Borodavko (IJF 25). En demi-finale, Nikiforov s’est joué du Néerlandais Michael Korrel, deuxième mondial et récent vainqueur du Grand Chelem de Paris, sur waza-ari.

En finale, notre compatriote a subi l’attaque décisive d’Ilyasov après 3 minutes. Vainqueur de tournois en Grand Prix et en Coupe du monde, Nikiforov visait un premier titre dans un Grand Chelem. Jusqu’ici, il avait obtenu une deuxième place à Abou Dhabi en 2017 et des troisièmes places à Tyumen (2015), Abou Dhabi (2015) et Tokyo (2017).

Sami Chouchi (IJF 41) a lui été éliminé dès son premier combat en -81 kilos. Chouchi a été battu sur waza-ari par le Britannique Stuart McWatt (IJF 52). Samedi, Anne-Sophie Jura s’était classée 7e en -48 kilos.

Source: Belga