Praet (Sampdoria) et Witsel (Quanjian) spectateurs des shows d’Icardi et Acheampong

La Sampdoria, avec Dennis Praet aligné toute la rencontre, a été lourdement battue par l’Inter, 0-5, dimanche, lors de la 29e journée du championnat d’Italie. En Chine, Axel Witsel et Quanjian ont perdu 3-2 le derby de Tianjin contre Teda. Titularisé pour la première fois avec la Sampdoria depuis le 24 janvier, Dennis Praet a assisté au show de Mauro Icardi, le capitaine de l’Inter. L’Argentin a inscrit quatre buts à son ancien club. Deux d’entre eux sont spectaculaires: une talonnade après avoir récupéré un ballon au petit rectangle (0-3, 31e) et une volée suite à un mauvais dégagement d’un défenseur (0-5, 51e). Icardi a aussi marqué sur penalty (30e) et juste avant la mi-temps (44e).

Perisic avait ouvert le score (26e). Au classement, l’Inter est quatrième (55 points). La Sampdoria reste septième (44 points) et peut toujours rêver d’une qualification européenne.

– CHINE –

Quanjian a perdu 3-2 le derby de Tianjin sur la pelouse de Teda, dimanche, lors de la troisième journée du championnat de Chine. Axel Witsel a disputé toute la partie pour Quanjian. L’ancien anderlechtois Frank Acheampong a ouvert le score (15e). Quanjian a pu compter sur ses attaquants Pato (54e) et Anthony Modeste (78e) pour renverser la situation. Mais Acheampong a réalisé un doublé dans les dernières minutes (84e et 90e) pour offrir la victoire à Teda. Teda compte 4 points, Quanjian un de moins.

Source: Belga