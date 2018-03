NBA – Cleveland et Golden State s’imposent malgré les nombreuses absences

Cleveland, vainqueur 109-114 de Chicago, et Golden State, victorieux 109-124 à Phoenix, ont décroché de précieuses victoires malgré des équipes largement remaniées en raison de blessure. Déjà privé de Kevin Love, Rodney Hood, Kyle Korver, Larry Nance junior, Cedi Osman et Tristan Thompson, Cleveland a également dû se passer de son entraîneur Tyronn Lue, resté dans les vestiaires après la pause, malade.

Heureusement pour Cleveland, LeBron James a une santé de fer. Il s’est offert, à 33 ans, le 70e « triple double » de sa carrière avec 33 points, 13 rebonds et 12 passes.

Il est le sixième joueur dans l’histoire à atteindre le chiffre des 70 « triples » et tourne à plus de 30 points par match sur ses dix dernières sorties. Grâce à cette victoire à Chicago (109-114), Cleveland se replace à la 3e place de la Conférence Est (40 victoires-29 défaites).

Golden State doit composer sans ses trois meilleurs atouts offensifs, Stephen Curry (cheville droite foulée), Kevin Durant (fracture costale partielle) et Klay Thompson (fracture du pouce droit).

A Phoenix, les Warriors ont pu compter sur Quinn Cook. Le joueur de 24 ans, qui fait des allers-retours entre Golden State et son équipe réserve en NBA G League, le championnat secondaire, a inscrit 28 points, contribuant à la victoire 109-124 de Golden State.

Golden State reste 2e (53 victoires-17 défaites), à deux victoires du leader Houston (55 victoires-14 défaites) qui s’est imposé à La Nouvelle Orléans 101-107 grâce aux 32 points de James Harden, dont onze dans le 4e quart-temps.

San Antonio, relégué à la 10e place la semaine dernière, n’a pas dit son dernier mot et aspire à une vingtième participation de suite aux play-offs: les Spurs ont dominé Minnesota 117 à 101 avec 39 points de LaMarcus Aldridge pour signer leur troisième victoire de suite (7e, 40 victoires-30 défaites).

Portland (3e, 43 victoires-26 défaites) a aligné une douzième victoire de suite face à détroit (100-87).

Memphis a mis fin à sa catastrophique série de 19 défaites de suite en s’imposant face à Denver 101 à 94.

Les Grizzlies qui ne s’étaient plus imposés depuis le 29 janvier restent 14e et avant-derniers de la conférence Ouest (19 victoires-50 défaites).

Dans les autres rencontres, Milwaukee a battu Atlanta 122-117, Washington a pris la mesure d’Indiana 109-102, Brooklyn s’est imposé sur Dallas 114-106, New York a dominé Charlotte 124-101 et Utah est venu à bout de Sacramento 103-97.

Source: Belga