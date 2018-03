Namur remporte la finale de la Coupe de Belgique de basket féminin

Namur a remporté la finale de la Coupe de Belgique de basket féminin en battant Waregem (mi-temps: 35-23) dimanche à Vilvorde. Si Waregem avait bien entamé les débats (14-16 après la 10e), Namur a pris le large en fin de première mi-temps pour passer à 35-23 à la pause. Les filles de Philip Mestdagh, dominatrices au rebond (52-26), ont conservé leur viatique en seconde période pour afficher 56-39 à la demi-heure et conclure à 73-51.

L’Américaine Briana Day a terminé avec un double-double (21 points, 15 rebonds), sa compatriote Asia Boyd a rajouté 15 unités pour 13 à Hanne Mestdagh. Du côté de Waregem, l’Américaine Shaqwedia Wallace a terminé avec 15 points au compteur.

Lauréat en 2013 et 2016, Namur s’adjuge sa 3e Coupe de Belgique depuis la fusion des clubs namurois en 2010. Dans l’absolu, le club de Saint-Servais (en 1992, 1993, 1994, 1999, 2000, 2001 et 2002), devenu Dexia Namur (de 2003 à 2009), puis l’actuel Namur, a remporté 16 Coupes de Belgique. En 2010, le Novia Namur (issu déjà de la fusion entre le Mosa Jambes et le Féminamur) et le Dexia Namur avaient fusionné pour devenir Belfius Namur.

Organisé cette année sous la forme d’un Final Four, la Coupe de Belgique avait accouché d’une énorme surprise la veille avec la défaite de Castors Braine, grandissime favori, quatre fois champion de Belgique, tenant du trophée et invaincu en championnat depuis novembre 2013, soit 127 rencontres de suite. Les Brainoises avaient été surprises 63-61 par les Namuroises. L’autre demi-finale avait vu Waregem surprendre aussi les Malinoises de Wavre Ste-Catherine (80-67). Les dirigeants flandriens avaient déjà annoncé il y a quelques semaines l’arrêt de leur équipe en division 1 la saison prochaine pour raisons financières.

Il s’agissait de la 9e finale pour Waregem qui a remporté 3 fois la Coupe de Belgique en 1990, 1991 et 2001. L’an dernier, les Flandriennes avaient perdu la finale de la Coupe face à Braine (95-67) à la salle Ballens de Monceau-sur-Sambre.

– Finale:

Waregem – Namur 51-73

16-14/7-21/16-21/12-17

Waregem: 8/26 à 2pts, 8/25 à 3pts, 11/18 LF, 26 rebonds, 6 assists, 18 pertes de balles, 20 fautes. S. Devliegher 12 (3×3, 8 rbds), E. Devliegher, Celus 14 (2×3), Gaspar 10, Wallace 15 (3×3), Bogaert, Aizsila, Marcou, Desmet, Van den Broucke.

Namur: 18/37 à 2pts, 5/24 à 3pts, 22/27 LF, 52 rebonds, 13 assists, 15 pertes de balle, 18 fautes. Boyd 15, Day 21 (15 rebonds), Ortiz 7 (1×3), H. Mestdagh 13 (3×3), Bestagno 2, O’Sullivan 4, Hendrickx 4, Saucin, Davreux, Vesterberg 7 (1×3), Baggio, Bechoux

Source: Belga