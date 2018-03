MotoGP – Andrea Dovizioso (Ducati) gagne devant Marc Marquez (Honda), Siméon 21e pour ses débuts

L’Italien Andrea Dovizioso (Ducati) a remporté d’extrême justesse le premier Grand Prix du Mondial de motocyclisme 2018 dans la catégorie reine des MotoGP. Il a dépassé dans l’ultime ligne droite l’Espagnol Marc Marquez (Honda) et s’est imposé avec à peine 27/1000es de seconde d’avance sur le champion du monde. Xavier Siméon (Ducati) qui disputait son premier Grand Prix en MotoGP a fini en 21e position à 46.706 secondes, la dernière des pilotes encore en course. Le Bruxellois s’était élancé de la 24e et dernière place. Le vétéran italien (39 ans) Valentino Rossi (Yamaha) a complété le podium à la 3e place à 797/1000es.

Premier pilote privé, le Britannique Cal Crutchlow (Honda) a fini 4e à 2.881 secondes.

Le Français Johann Zarco (Yamaha Tech3), parti en pole, a mené pendant les dix-sept premiers tours avant de céder dans les cinq dernières boucles. Il n’a fini que 8e à plus de 7 secondes.

Dovizioso, 2e ces trois dernières années au Qatar, engrange le 9e succès de sa carrière. Le vice-champion du monde 2017 prend la tête du championnat après la première des dix-neuf courses de la saison.

