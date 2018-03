Météo – Un temps sec mais froid

Des périodes très nuageuses alterneront avec de timides éclaircies, dimanche, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Des chutes de neige pourront encore survenir dans la moitié sud du pays. Ailleurs, le temps sera sec mais froid, les maxima ne dépassant pas 2°. Un vent piquant, d’est à nord-est, renforcera la sensation de froid. En soirée, des éclaircies sont attendues sur la moitié nord du territoire, tandis que les nuages domineront au sud. Les minima oscilleront autour de -4° dans le centre et -9 ou -10° dans les Hautes Fagnes.

Le début de semaine sera à nouveau très froid pour la saison. Lundi, les maxima seront compris entre 0° sur les hauteurs ardennaises et 4° en plaine. Le vent, de secteur nord-est, restera piquant. Le soleil devrait toutefois apparaître sur la plupart des régions.

La journée de mardi débutera sous les nuages et les averses hivernales. Le temps deviendra ensuite progressivement plus sec et plus lumineux. Le mercure sera en légère hausse, avec des maxima de 2 à 7°.

Source: Belga