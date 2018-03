Les forces turques et leurs alliés contrôlent la ville d’Afrine en Syrie

Les forces turques et leurs supplétifs syriens contrôlent dimanche l’ensemble de la ville d’Afrine, bastion kurde dans le nord-ouest de la Syrie théâtre d’une offensive d’Ankara depuis près de deux mois. Deux correspondants de l’AFP sont entrés dans Afrine dimanche matin et ont constaté la présence de combattants rebelles syriens alliés à Ankara et de soldats turcs dans tous les quartiers de la ville, où ils menaient des opérations de déminage.

Deux chars turcs étaient postés devant un bâtiment officiel, tandis que des tirs de célébration retentissaient alentour. Des drapeaux de la Turquie et de la révolution syrienne sont accrochés sur plusieurs bâtiments.

Les journalistes ont également vu des dizaines de civils en train de quitter le centre-ville, effrayés par les explosions provoquées par les opérations de déminage. Par ailleurs, aucun affrontement ne s’est déroulé dans la ville d’Afrine pendant que les correspondants s’y trouvaient.

La ville d’Afrine était le principal objectif de l’offensive lancée le 20 janvier par la Turquie contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), un groupe qualifié de « terroriste » par Ankara, mais allié précieux de Washington dans la lutte antidjihadiste en Syrie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait annoncé dimanche matin que le centre-ville d’Afrine avait été pris. Selon les médias turcs, les combattants kurdes n’ont quasiment pas opposé de résistance.

Le quasi-encerclement d’Afrine et l’avancée des forces pro-turques a entraîné ces derniers jours un exode massif de civils, faisant craindre un nouveau drame humanitaire dans un pays ravagé par une guerre qui a fait plus de 350.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés depuis 2011.

source: Belga