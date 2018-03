L’ensemble bruxellois Martin Salemi Trio récompensé au festival de jazz de Louvain

Le groupe bruxellois Martin Salemi Trio a remporté dimanche à Louvain la compétition internationale B-Jazz, réservée aux formations dont les membres ont moins de 30 ans. Lancée en 1979 à Hoeilaart, cette compétition est devenue depuis quelques années partie intégrante du festival Leuven Jazz. La victoire d’un ensemble belge est exceptionnelle. La finale de « B-Jazz International Contest » a opposé Martin Salemi Trio à cinq autres formations. Deux des finalistes ont été sélectionnés parmi plus de 100 candidats provenant de 19 pays. Les quatre autres finalistes ont été nominés par le réseau international de B-Jazz (Getxo Jazz en Espagne, Saint Louis College of Music en Italie, Amersfoort Jazz aux Pays-Bas et STORM! Contest à Bruges).

Grâce à sa victoire, Martin Salemi Trio a remporté 2.000 euros et cinq représentations rétribuées dans plusieurs pays.

La sixième édition de Leuven Jazz a démarré vendredi soir et se terminera le 25 mars. Au programme, figurent notamment les artistes Mark Guilliana Jazz Quartet, Zara McFarlane, Melanie De Biasio et Philippe Catherine.

Source: Belga