Le sp.a, parti ami des animaux

Anvers Parmi les résolutions approuvées unanimement samedi par les militants du sp.a, figurent la création d’une coopérative flamande pour investir dans les énergies renouvelables, l’inscription des droits des animaux dans la Constitution ainsi que la défense des soins de santé. Avec leur congrès « Go Left » qui s’est tenu à Anvers, les socialistes flamands espèrent donner un nouveau souffle à la gauche. Les quelque 1.3000 membres inscrits au Congrès ont approuvé les nouvelles lignes directrices du sp.a avant de passer en revue une série de propositions sur l’écologie, la technologie et les soins. Les socialistes flamands veulent consacrer les droits des animaux dans la Constitution. Une proposition en ce sens est actuellement discutée au Sénat. La production de nourriture devrait davantage respecter les animaux et l’environnement, raison pour laquelle la production industrielle de viande devrait disparaître au profit d’une production locale et en circuit court.

Source: Belga