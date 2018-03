Environ 3.500 personnes ont visité dimanche l’école royale militaire à Bruxelles

Environ 3.500 personnes ont participé, dimanche de 10h00 à 18h00, à la journée portes ouvertes de l’école royale militaire (ERM), située avenue de la Renaissance à Bruxelles, a indiqué le capitaine-commandant Gauthier Keteleer. La fréquentation est un peu plus élevée que l’année passée, et ce malgré le temps peu favorable. Environ 120 visiteurs se sont inscrits sur place. L’ERM est chargée de la formation académique, militaire et sportive des futurs officiers. Cette année, 160 places sont ouvertes dans les différentes filières. Les visiteurs ont pu s’informer sur tous les aspects de la formation des officiers et sur les différentes possibilités de carrière à la Défense. Des élèves se proposaient de servir de guides.

« On est dans une période de recrutement intensif », commente le capitaine-commandant Gauthier Keteleer. « On cherche à rajeunir les effectifs. On espère éveiller un intérêt chez les jeunes. »

Les laboratoires étaient des points d’intérêts. Des démonstrations sportives ont été organisées, notamment sur la piste d’obstacles et sur celle disposant de cordes. Des démonstrations de tirs sur gilets pare-balles ont également eu lieu dans le tunnel de tirs.

Les visiteurs ont encore pu s’informer sur la chaire de la construction, qui développe des procédés pour gérer des explosions de bâtiments, ainsi que sur la chaire chargée des communications, qui s’occupe des communications radio, des localisations GPS ou des acquisitions d’images thermiques.

