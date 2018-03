Election présidentielle russe – Poutine se satisfera de tout score lui permettant d’être élu

Vladimir Poutine a assuré dimanche, après avoir voté à Moscou, qu’il se satisferait de tout score lui permettant d’être élu pour un quatrième mandat. Interrogé sur le score qu’il jugerait satisfaisant, le président russe a répondu, selon les images retransmises par l’AFPTV: « N’importe lequel, du moment qu’il me donne le droit d’exercer la fonction de président ».

« Je suis sûr du programme que je propose au pays », a-t-il ajouté, costume noir et cravate bordeaux, dans le bureau de vote numéro 2151, dans les locaux de l’Académie des Sciences de Moscou, où il a déjà plusieurs fois mis son bulletin dans l’urne ces dernières années.

Crédité d’environ 70% des intentions de vote en l’absence remarquée de son principal opposant, Vladimir Poutine est assuré de rester aux commandes du pays jusqu’en 2024.

Loin devant ses adversaires, M. Poutine, loué par les uns pour avoir ramené la stabilité après les dures années 1990 et vilipendé par les autres pour un net recul des libertés, a peu de souci à se faire.

A 65 ans, il devrait remporter un quatrième mandat, plus de 18 ans après avoir été désigné comme successeur par le premier président russe, Boris Eltsine.

source: Belga