Vladimir Poutine, triomphalement réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie, a estimé devant des centaines de ses partisans réunis dans le centre de Moscou que sa victoire était un signe de la « confiance » et de « l’espoir » des Russes. « J’y vois la confiance et l’espoir de notre peuple, nous allons travailler tout aussi dur, d’une manière tout autant responsable et efficace », a-t-il déclaré dimanche soir devant ses partisans réunis à deux pas du Kremlin.

source: Belga