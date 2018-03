Election présidentielle russe – La participation « considérablement plus importante » qu’en 2012

Les Russes se sont plus massivement déplacés aux urnes dimanche que lors du dernier scrutin présidentiel en 2012. A 17h00, heure de Moscou, la commission électorale centrale annonçait une participation de plus de 50%. Quatre heures plus tard, les derniers bureaux de vote fermaient dans l’enclave de Kaliningrad. « Dans la plupart des régions, l’affluence a été plus importante qu’il y a quatre ans », a déclaré le président de la commission, Nikolaj Boelajev. Le président Vladimir Poutine, réélu avec plus de 70% des voix selon les sondages à la sortie des urnes, a lui-même été voter dans la capitale.

La Constitution russe permet de se présenter deux fois de suite à l’élection présidentielle, ce qui signifie que Vladimir Poutine ne pourra pas être candidat en 2024.

Le taux de participation constitue une déception pour Alexeï Navalny, le principal opposant au président, qui n’a pas pu se présenter en raison d’une condamnation judiciaire dans une affaire de corruption, qu’il affirme montée de toute pièce. Il avait appelé au boycott du scrutin.

