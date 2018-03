Croky Cup – Philippe Clement très déçu: « le meilleur a perdu ! »

Très déçu, Philippe Clement, après la défaite, 0-1 contre le Standard en finale de la Coupe de Belgique de football, et un peu remonté contre l’arbitre Jonathan Lardot qui n’a selon lui pas suffisamment décompté les minutes gagnées par le Standard après l’ouverture du score en prolongation.h « On a essayé mais pour jouer au football il faut être deux », a-t-il en effet déclaré. « Le Standard a bien sûr le droit de balancer les ballons dans la tribune, mais seul Genk a produit du jeu dans cette finale. Cela n’a malheureusement pas suffi, et il va maintenant falloir très vite tourner la page. Il y a en effet dix autres finales à jouer dans le playoff I, que l’on abordera avec beaucoup d’ambition. Même si le premier match à Bruges s’annonce évidemment difficile… »

« Je suis naturellement frustré », a admis Clement, « mais aussi fier de l’équipe, et des supporters qui nous ont soutenu jusqu’au bout. Le goal est tombé du mauvais côté. C’est triste, car le meilleur a perdu, et l’anti-jeu du Standard a été payant. On dit que le gagnant a toujours raison, et je dois donc supposer que c’était aussi vrai ce soir », a conclu avec amertume l’entraîneur de Genk.

