Challenger Drummondville – Joris De Loore décroche le titre en double

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Joris De Loore et son partenaire danois Frederik Nielsen ont remporté le tournoi du double au Challenger de Drummondville. La paire belgo-danoise a battu en finale de ce tournoi sur dur doté de 75.000 dollars le Canadien Filip Peliwo et le Vénézuélien Luis David Martinez, 6-4, 6-3, après 1 heure et 3 minutes.

De Loore, 24 ans, membre de l’équipe belge de Coupe Davis, décroche son premier titre en double sur le circuit Challenger.

Classé 315e à l’ATP, il a été éliminé au deuxième tour du simple.

Source: Belga