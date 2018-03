BENE-League – Achilles Bocholt prolonge son titre

Achilles Bocholt a reconduit dimanche son titre de champion de la BENE-League de handball. En finale à Den Bosch, le champion de Belgique a battu comme l’an dernier les Néerlandais de Lions: 34-31 (18-16 au repos).

Les Lions ont ouvert la marque par Stavast mais Wout Winters a remis les deux formations à égalité au prix d’une contre-attaque menée à toute vitesse. Le ton était donné: de nombreux buts allaient tomber dans une première période jouée à un rythme soutenu. A 5-2, Bocholt a creusé un premier écart important via Spooren pour mener 11-6 au milieu de la première période. Mais en trois minutes, les Lions ont recollé grâce à Ramos (11-10). Après un temps mort réclamé par son coach, Lenders, Bocholt a de nouveau pris le large (16-12). Une fois encore, les Lions ont réduit les dégâts avant le repos (18-16).

Bocholt a mieux démarré la seconde période: Spooren, Wertelaers et Kedziora l’ont propulsé à 21-16. Les Lions n’étaient plus aussi à l’aise et ont dû patienter huit minutes avant d’inscrire un nouveau but. Juste ce qu’il fallait pour les relancer et les ramener à deux points de Bocholt (28-26). Après 50 minutes de jeu, Valkenborgh a inscrit son premier but (29-26). Alors qu’il restait quatre minutes, Kooijman et Kedziora ont enlevé tout espoir à des Néerlandais toujours menaçants.

Déjà vainqueur en 2013 et 2017, Achilles Bocholt a donc remporté son troisième titre. Les Lions disputaient leur cinquième finale de rang mais n’ont gagné que celle de 2015.

Fiqas Aalsmeer a battu Initia Hasselt 31-28 dans la finale pour la troisième place.

