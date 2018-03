Paris: Un pop-up bar en hommage au film « Ready Player One » de Spielberg

A l’occasion de la sortie de « Ready Player One » de Steven Spielberg, un pop-up bar à l’effigie du film de science-fiction va ouvrir ses portes du 21 au 27 mars à Paris. Des jeux d’arcade et des expériences de réalité virtuelle plongeront les amateurs du genre dans une ambiance rétro-futuriste.

Êtes-vous prêt ? Le lancement du nouveau film de Steven Spielberg « Ready Player One » se fait en grande pompe et la capitale française n’est pas en reste. Pour l’occasion, Warner Bros et BNP Paribas se sont associés pour ouvrir un pop-up bar entièrement dédié à l’univers du film. Du 21 au 27 mars au Grand Bréguet, situé au 17, rue Bréguet dans le XIe arrondissement, « l’Arcade Bar Ready Player One » accueillera les aficionados de l’univers de Spielberg. Un lieu pour vivre une expérience inédite de 11h à 2h du matin et ce entièrement gratuitement.

Au programme : des jeux d’arcade cultes comme « Defender », « Gorf », « Gravitar », « Ikari Warriors », « Joust », « Marble Madness », « Mortal Kombat », « Robotron », « Sinistar », « Smash TV », « Spy Hunter », « Tapper ». Cinq expériences de réalité virtuelle permettront également de plonger dans une ambiance rétro-futuriste. Des éléments du décor du film seront même à découvrir en avant-première.

Chasse au trésor

Le dernier-né de Steven Spielberg est l’adaptation du roman éponyme de science-fiction de l’auteur américain Ernest Cline, publié en 2011. En 2045 alors que le monde est au bord du chaos, de nombreux humains trouvent refuge dans l’Oasis, un univers entièrement créé par James Halliday, un milliardaire excentrique. Avant sa mort, ce dernier décide de cacher un oeuf de Pâques numérique et promet de léguer toute sa fortune à quiconque mettra la main dessus. Une chasse au trésor virtuelle est alors lancée. Un adolescent de 17 ans, Wade, incarné par Tye Sheridan, est bien décidé à faire main basse sur ce trésor inestimable. « Ready Player One » sortira en salles le 28 mars prochain.